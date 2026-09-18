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Furt de sute de mii de euro de pe șantierul termocentralei Mintia. Șase persoane, reținute
FOTO: Poliția Română
Polițiștii hunedoreni au descoperit peste 400 de metri de cablu din cupru și unelte la percheziții
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