Bugetul Metrorex pe 2026, aprobat de Guvern. Veniturile scad, dar cheltuielile cu personalul cresc

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex pentru anul 2026. Compania estimează venituri totale de 1,797 miliarde de lei, cu peste 23% mai puțin decât în 2025, în timp ce cheltuielile cu personalul urcă la 1,070 miliarde de lei. În același timp, Metrorex estimează o creștere a numărului de călători și alocă fonduri importante pentru investiții și extinderea rețelei de metrou.
Executivul a adoptat hotărârea privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Potrivit Guvernului, bugetul urmărește asigurarea desfășurării activității companiei și îndeplinirea obligațiilor financiare către terți.
Metrorex estimează venituri de 1,797 miliarde de lei
Pentru anul 2026, veniturile totale ale Metrorex sunt estimate la 1,797 miliarde de lei. Valoarea este cu 23,19% mai mică decât veniturile realizate de companie în anul 2025, arată news.ro.
Cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea de exploatare, care reprezintă aproximativ 99,997% din totalul veniturilor estimate pentru acest an.
Un rol important îl au veniturile din transportul de călători. Compania estimează că veniturile din serviciile prestate vor crește cu 7,84% față de nivelul înregistrat în 2025.
Și veniturile din producția vândută sunt prognozate în creștere, cu 9,55%.
Subvenția de la stat ajunge la 761,49 milioane de lei
Bugetul Metrorex prevede și venituri importante din subvenții.
Pentru 2026, subvenția alocată de la bugetul de stat este de 761,49 milioane de lei, după aplicarea unei reduceri de 10% din suma de 846,1 milioane de lei prevăzută inițial.
Potrivit Guvernului, această sumă reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat de Metrorex pentru anul 2026. Compania estimează necesarul total de compensație la aproximativ 1,276 miliarde de lei.
În comparație cu valoarea realizată la finalul anului 2025, veniturile din subvenții sunt în scădere cu 12,77%.
Metrorex estimează, totodată, venituri din subvenții pentru investiții în valoare de 308,1 milioane de lei.
Numărul călătorilor ar urma să crească
În ciuda scăderii veniturilor totale prognozate, compania estimează o creștere a numărului de persoane transportate cu metroul.
Datele utilizate la fundamentarea bugetului indică o creștere de la aproximativ 153,27 milioane de călători în 2025 la circa 165,5 milioane de călători în 2026.
Prognoza are la bază indicatorii de trafic prevăzuți în Contractul de servicii publice pentru perioada 2025-2029, precum și estimările privind evoluția cererii pentru transportul cu metroul.
La calcularea bugetului a fost luat în considerare și Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară al companiei.
Cheltuielile Metrorex depășesc 2 miliarde de lei
Pentru 2026, Metrorex are programate cheltuieli totale de 2,093 miliarde de lei.
Chiar dacă suma rămâne una semnificativă, aceasta este cu 21,08% mai mică decât cheltuielile realizate de companie în anul 2025.
În schimb, cheltuielile cu personalul sunt estimate în creștere.
Acestea ajung la 1,070 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o majorare cu 38,4 milioane de lei față de anul precedent.
Din această sumă, cheltuielile de natură salarială sunt estimate la 973,8 milioane de lei, cu 3,71% peste nivelul consemnat în 2025.
Pierderi estimate la aproape 300 de milioane de lei
Conform bugetului aprobat de Guvern, Metrorex estimează pentru 2026 o pierdere de aproximativ 295,5 milioane de lei.
Valoarea reprezintă însă o diminuare de 5,31% față de pierderea înregistrată în 2025.
Astfel, deși compania se confruntă în continuare cu un rezultat financiar negativ, proiecția pentru 2026 indică o reducere a pierderilor.
Investiții de aproape 2 miliarde de lei
Un capitol important al bugetului îl reprezintă investițiile.
Pentru anul 2026 sunt prevăzute surse pentru finanțarea investițiilor în valoare de 1,958 miliarde de lei, cu 78,77% mai mult decât suma realizată la finalul anului 2025.
Banii sunt destinați mai multor proiecte majore pentru infrastructura de metrou din București.
Printre acestea se numără lucrările la Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Secțiunea 1, Râul Doamnei-Eroilor, dar și proiectul Magistralei 6, care urmărește realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă-Otopeni.
Bugetul include și fonduri pentru achiziția de trenuri și echipamente asociate.
Un alt proiect important este extinderea Magistralei 4 de metrou, pe tronsonul Gara de Nord-Gara Progresul.
Prin investițiile prevăzute în bugetul pentru 2026, Metrorex urmărește continuarea proiectelor de dezvoltare și modernizare a rețelei de metrou din Capitală.