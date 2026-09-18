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Autostrada Brașov – Făgăraș, aproape de aprobare: 50 km și 9,3 miliarde de lei
Foto: Arhiva
Proiectul prevede un singur nod rutier, la Șercaia, și urmează să fie validat de Guvern
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