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Autostrada Brașov – Făgăraș, aproape de aprobare: 50 km și 9,3 miliarde de lei

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 09:44

Proiectul prevede un singur nod rutier, la Șercaia, și urmează să fie validat de Guvern

Investiția pentru Autostrada Brașov – Făgăraș a ajuns în faza de aprobare a valorii de către Guvernul României, după finalizarea consultării publice derulate de Ministerul Transporturilor.

Costul total este estimat la 9.351.780.000 lei (inclusiv TVA), iar durata de execuție a lucrărilor este de 36 de luni. Finanțarea va proveni din fonduri europene, prin Programul Transport 2021 – 2027, dar și de la bugetul de stat.

Un singur nod rutier, la Șercaia

Traseul va avea 49,75 km și o lățime a platformei de 26 de metri. Pe parcurs vor fi construite 46 de poduri, pasaje sau viaducte, un set de spații de servicii, parcări pe ambele sensuri, un centru de întreținere și coordonare, precum și șase structuri de tip tunel (inclusiv pentru mobilitatea animalelor sălbatice).

Autostrada va trece pe teritoriile localităților Codlea, Dumbrăvița, Șercaia, Șinca și Mândra, ocupând 663 de hectare.

Unicul nod rutier va fi amenajat la Șercaia, de unde se va face legătura cu DN 1 și DN 1S. Segmentul se va uni cu autostrada Făgăraș – Sibiu, îmbunătățind conectivitatea regională.

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