Daniel Udrescu: România, rezerva strategică a Germaniei. De la goți la Rheinmetall, de la Iohannis la Mureșan

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 08:29

De aproape două milenii, spațiul românesc a oferit puterilor germanice ceea ce le lipsea, teritoriu de refacere, hrană, metale, sare, petrol, energie, poziție strategică și, în prezent, contracte militare de miliarde de euro. Formele s-au schimbat, dar interesul pentru resursele României a rămas.

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