Actualitate· 1 min citire
Leul a picat din nou. Moneda națională pierde teren în fața principalelor valute
28 mai 2026, 15:22
Foto: Profimedia
Articol scris de Scris de Realitatea Financiara
Moneda naționala s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,2484 lei, în urcare cu 0,91 bani (+0,17%) față de cotația precedentă, de 5,2393 lei.
De asemenea, leul a pierdut teren în fata dolarului american, care a fost cotat la 4,5175 lei, în creștere cu 1,85 bani (+0,41%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,4990 lei.
Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7259 lei, în scădere cu 0,07 bani (-0,01%), față de 5,7266 lei, cotația anterioară.
Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 638,4403 lei, de la 649,8877 lei, în ședința precedentă.
Citește și:
- 17:00 - Scandalul noii Legi a Salarizării: Medicii, profesorii și asistenții pierd sute de lei din venituri, în timp ce leafa unui ministru sare de 15.000 de lei net
- 15:52 - Augustin Zegrean le dă o veste proastă celor care modifică legea salarizării: nu mai au posibilitatea să trimită în Parlament propuneri de legi
- 15:10 - Revolta uriașă a bugetarilor din toată țara față de noua lege a salarizării care a adus noi tăieri
- 15:03 - Guvernul interimar Bolojan a dat undă verde vânzării ELCEN, la o zi după ce Parlamentul a votat o lege care blochează astfel de tranzacții
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News