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Euro se apreciază, dobânda ROBOR scade ușor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Dobânda ROBOR scade ușor
Piața valutară și cea monetară din România au înregistrat mișcări moderate, în timp ce bursele europene au continuat să resimtă efectele conflictului dintre Statele Unite și Iran.
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