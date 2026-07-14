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Euro se apreciază, dobânda ROBOR scade ușor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Dobânda ROBOR scade ușor

Dobânda ROBOR scade ușor

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 14 iul. 2026, 09:20

Piața valutară și cea monetară din România au înregistrat mișcări moderate, în timp ce bursele europene au continuat să resimtă efectele conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Cursul euro a crescut ușor

Banca Națională a României a afișat un curs de referință de 5,2339 lei pentru un euro, în creștere cu 0,02 bani față de ziua precedentă.

Dobânda ROBOR, în scădere ușoară

Dobânda medie la depozitele overnight (ROBOR) a coborât la 5,62%, de la 5,63% în ședința anterioară, potrivit datelor afișate de BNR.

Bursele europene, sub presiunea conflictului SUA-Iran

Bursele din Europa au fluctuat, pe fondul evoluțiilor legate de conflictul militar dintre Statele Unite și Iran. La Bursa de Valori București (BVB), majoritatea indicilor au înregistrat deprecieri.

Contextul internațional

Tensiunile geopolitice vin după ce Statele Unite au anunțat reinstituirea blocadei navale asupra Iranului, urmând să perceapă o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz. Măsura a alimentat incertitudinea pe piețele financiare globale, resimțită și la nivelul burselor europene.

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