Isărescu demontează mitul creșterii euro din cauza demiterii lui Bolojan.”BNR a intervenit mai puțin pe piață”-VIDEO

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a demontat acuzațiile de manipulare a cursului valutar din cauza demiterii premierului Ilie Bolojan. Oficialul a explicat că evoluția rezervelor internaționale arată exact contrariul și a subliniat că intervenţiile recente ale BNR au fost mult mai mici decât în perioada aprilie - mai 2025.

„Noi nu am ținut cursul artificial și asta se vede din evoluția rezervelor. Trebuia să vindem cantități mari de valută ca să fi ținut cursul jos, artificial, și atunci cum mai creșteau rezervele internaționale?”, a declarat Murgur Isărescu.

Mai mult, șeful BNR a subliniat că ”rezervele internaționale au crescut cu 40 de miliarde în ultimii 5 ani”.

”40 de miliarde de euro, adică s-au dublat. Ce înseamnă acest lucru? Am intervenit pe piață, dar am intervenit în principal cumpărând valută. Cumpărând valută și evitând ca leul să se aprecieze.

De regulă noi nu comentăm intervențiile în piață, dar pentru că se discută de dimineață până seara, sub diverse forme, trebuie să vă spun că spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervențiile noastre au fost mult mai mici”, a conchis Mugur Isărescu.