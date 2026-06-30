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Leul s-a depreciat marți în raport cu euro și dolarul, conform cursului BNR
Curs valutar
Leul s-a depreciat marți atât în raport cu euro, cât și cu dolarul american, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). În schimb, moneda națională s-a apreciat ușor în fața francului elvețian, iar prețul aurului a înregistrat o scădere.
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