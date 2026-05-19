Curs BNR, 19 mai 2026. Leul se depreciază față de euro și dolar. Gramul de aur, în creștere
Curs BNR
Moneda națională a pierdut teren marți în fața principalelor valute internaționale, potrivit cursului calculat de Banca Națională a României (BNR).
Euro a urcat la 5,2270 lei, în creștere cu 1,65 bani (+0,32%) față de ședința precedentă, când fusese cotat la 5,2105 lei.
Dolarul american s-a apreciat la 4,4991 lei, cu 2,20 bani mai mult (+0,49%) față de luni, când s-a situat la 4,4771 lei.
Francul elvețian a fost calculat de BNR la 5,7148 lei, în urcare cu 1,31 bani (+0,23%), de la 5,7017 lei, cotația anterioară.
În ceea ce privește metalul prețios, gramul de aur s-a scumpit marți până la 656,8982 lei, față de 653,8279 lei în ședința precedentă, consemnând un avans de peste 3 lei.
Citește și:
- 12:45 - Anca Alexandrescu: „Grupurile de interese din spatele lui Bolojan organizează un atac la adresa Realitatea Plus”
- 12:08 - Mugur Isărescu, sceptic în privinta soluției unui premier tehnocrat la Palatul Victoria, în actuala situație ecomico-politică
- 11:48 - Miruță fuge cu banii de infrastructură. Cum a apărut, peste noapte, compania care va administra 10 miliarde de euro
- 11:36 - Mugur Isărescu avertizează că inflația va urca spre 11% în iunie și cere stabilitate politică
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News