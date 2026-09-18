Alocația de stat continuă și după 18 ani pentru elevii de liceu și școli profesionale. ANPIS explică cine beneficiază și ce acte sunt necesare

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii, dacă își continuă studiile în învățământul liceal sau profesional și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, a anunțat joi Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Potrivit instituției, dreptul la alocație nu încetează automat la majorat, iar peste 200.000 de tineri au beneficiat de acest sprijin în anul școlar 2025-2026.
Cine poate primi alocația de stat după împlinirea vârstei de 18 ani
Conform Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, elevii care împlinesc 18 ani își păstrează dreptul la alocație până la finalizarea cursurilor liceale sau profesionale.
”Dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia beneficiază de alocație până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional”, precizează ANPIS într-un comunicat transmis AGERPRES.
Excepția pentru tinerii cu handicap
În cazul tinerilor cu handicap, alocația poate fi acordată și după vârsta de 18 ani pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, însă nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.
Ce acte sunt necesare pentru continuarea alocației după 18 ani
ANPIS precizează că tinerii majori trebuie să depună o cerere prin intermediul unității de învățământ la care sunt înscriși.
Dosarul trebuie să conțină:
actul de identitate al tânărului;
adeverință eliberată de unitatea de învățământ, care să confirme că elevul urmează cursurile liceale sau profesionale, că studiile sunt continuate fără întrerupere și că nu repetă anul școlar;
documente medicale, dacă repetarea anului școlar este justificată din motive de sănătate.
Cum se încasează alocația
Cererea este completată chiar de tânărul care a împlinit 18 ani. În formular poate fi aleasă și modalitatea de plată:
Ce obligații au școlile și inspectoratele școlare
Procedura implică și responsabilități pentru unitățile de învățământ și inspectoratele școlare.
Până la 1 octombrie a fiecărui an, acestea trebuie să transmită agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială situația centralizată a elevilor care:
Lista include și elevii din unitățile de învățământ private acreditate sau autorizate.
Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare comunică lunar situația tinerilor care nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, astfel încât plata alocației să fie actualizată în funcție de statutul acestora.
Peste 200.000 de beneficiari în anul școlar 2025-2026
Potrivit datelor prezentate de ANPIS, în anul școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care au împlinit 18 ani și și-au continuat studiile în licee sau școli profesionale au primit alocația de stat, beneficiind de prevederile Legii nr. 61/1993.