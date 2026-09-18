Alocația de stat continuă și după 18 ani pentru elevii de liceu și școli profesionale. ANPIS explică cine beneficiază și ce acte sunt necesare

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 08:39

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii, dacă își continuă studiile în învățământul liceal sau profesional și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, a anunțat joi Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

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