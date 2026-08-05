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Brașovul ia măsuri pentru reducerea consumului public de energie
Măsuri reducere consum energie
Publicat5 aug. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net
Aceste măsuri vor avea ca efect o reducere a consumului de energie pentru sistemul de iluminat public de 35%.
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