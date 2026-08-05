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Brașovul ia măsuri pentru reducerea consumului public de energie

Măsuri reducere consum energie

Măsuri reducere consum energie

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net

Aceste măsuri vor avea ca efect o reducere a consumului de energie pentru sistemul de iluminat public de 35%.

Brașovul ia măsuri pentru reducerea consumului public de energie, având în vederea situația de criză la nivel național din sistemul energetic:

- Reducerea fluxului luminos al sistemului de iluminat public pe anumite intervale orare, măsură pe care municipalitatea o implementează deja de mai mulți ani. Astfel, între orele 22.00 – 24.00, fluxul luminos se reduce cu 20%, după ora 24:00 iar după ora 24:00 fluxul luminos se reduce cu 50%.

- Reducerea intervalului orar de funcționare a sistemului de iluminat public, prin sistemul de telegestiune. Începând de astăzi, iluminatul public se va aprinde cu 30 de minute mai târziu și se va stinge cu 30 de minute mai devreme. Această măsură va putea fi adaptată și în funcție de situația iluminatului natural, pentru a menține siguranța circulației pietonale și rutiere la același nivel.

- Aceste măsuri vor avea ca efect o reducere a consumului de energie pentru sistemul de iluminat public de 35%.

- Identificarea, împreună cu operatorul de transport, a soluțiilor de reducere a consumului de energie electrică pentru mijloacele de transport în comun, cu menținerea serviciilor pentru călători la același nivel.

- Oprirea sistemului de climatizare la nivelul primăriei.

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