Actualitate· 1 min citire
România, cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană, potrivit presei maghiare: prețul a crescut cu 7,5% într-o săptămână
Motorina
Publicat5 aug. 2026, 14:29
SursăRealitatea.net
România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului motorinei dintre toate statele Uniunii Europene, potrivit datelor prezentate de presa maghiară. Prețul motorinei a crescut cu 7,5% într-o singură săptămână. În ultimele 30 de zile, costul unui plin a urcat cu până la 57 de lei. Scumpirile din România au fost mai rapide decât cele înregistrate, în general, în celelalte țări europene.
Citește și
- 15:03Banii intră mai devreme pentru milioane de români: când se plătesc alocațiile, indemnizațiile și drepturile persoanelor cu dizabilități
- 14:33Brașovul ia măsuri pentru reducerea consumului public de energie
- 14:22Primele trenuri electrice regionale PESA intră în circulație în România. Pe ce rute vor circula
- 13:38Super El Niño 2026: cel mai puternic din ultimii 150 de ani. Noi valuri de căldură și fenomene extreme la nivel global
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News