Auto· 1 min citire
Prețurile carburanților rămân ridicate. Cât costă un plin de benzină și motorină
Carburanți
Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină.
Citește și
- 12:53Decizie controversată: Renault blochează o inițiativă UE care avantaja producția Dacia din România
- 13:41Eșecul inteligenței artificiale la Ford: Compania recheamă în fabrici 300 de ingineri veterani după probleme grave de calitate
- 07:51LOVITURĂ PENTRU ȘOFERI: Amenzi uriașe de la 1 iulie! Cu cât cresc noile sancțiuni
- 08:47Soluție de criză la Volkswagen: Propunerea unui acționar important pentru salvarea constructorului german
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News