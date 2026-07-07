Companie de ride-sharing din București, amendată cu 1,28 milioane de lei pentru muncă nedeclarată

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 iul. 2026, 15:26

O companie de ride-sharing din București a fost sancționată cu o amendă de 1,28 milioane de lei, după ce inspectorii de muncă au descoperit 32 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare. Anunțul a fost făcut marți de Inspecția Muncii.

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