Lovitură ANAF: Fraudă de milioane de lei la o mare firmă de pază

Publicat 17 iun. 2026, 10:18 Sursă Realitatea.Net

Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat o fraudă masivă de peste 15,43 milioane de lei la o firmă de pază și protecție. În urma controalelor, inspectorii au descoperit aproximativ 350.000 de ore de muncă la negru (nedeclarate) și obligații fiscale uriașe neachitate către bugetul de stat.

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