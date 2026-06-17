Lovitură ANAF: Fraudă de milioane de lei la o mare firmă de pază

Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat o fraudă masivă de peste 15,43 milioane de lei la o firmă de pază și protecție. În urma controalelor, inspectorii au descoperit aproximativ 350.000 de ore de muncă la negru (nedeclarate) și obligații fiscale uriașe neachitate către bugetul de stat.
Inspectorii ANAF Antifraudă au destructurat un mecanism complex de evaziune fiscală orchestrat de o companie din domeniul serviciilor de pază și protecție. În urma unor acțiuni de control desfășurate la nivel național, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au scos la iveală o schemă financiară care nu doar că a văduvit bugetul de stat cu peste 15,43 milioane de lei, dar a afectat direct și drepturile sociale ale angajaților firmei.
Sute de mii de ore de muncă „uitate” în actele oficiale
Ancheta fiscală a relevat că societatea verifica se folosea de Declarația 112 pentru a raporta în mod fals un număr mult mai mic de ore lucrate de către angajați, comparativ cu activitatea lor reală din teren și cu prevederile din contractele individuale de muncă.
În urma analizării bazelor de date, inspectorii au descoperit că aproximativ 350.000 de ore de muncă au fost complet ascunse, iar taxele și contribuțiile sociale aferente acestora nu au fost achitate niciodată.
Frauda este cu atât mai flagrantă cu cât firma a cunoscut o expansiune rapidă în ultima perioadă. Deși numărul de salariați a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de oameni, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas blocate la un nivel ridicol de mic, total disproporționat față de activitatea reală a companiei.
Facturi fictive și retrageri masive de bani de la bancomate
Pentru a-și reduce artificial taxele, patronii puseseră pe picioare o rețea de firme-fantomă controlate de aceleași persoane. Prin intermediul acestora, erau emise constant facturi pentru servicii fictive, fără un conținut economic real. Obiectivul era simplu: diminuarea ilegală a TVA-ului de plată și a impozitului pe profit datorat statului.
Mai mult, inspectorii Antifraudă au stabilit că banii încasați din contractele comerciale erau scoși rapid din firmă prin retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri ajungea în buzunarele proprii pentru scopuri personale, în timp ce restul banilor era folosit pentru plata salariilor „la plic”, în afara evidențelor legale.
RO e-Factura a învins tacticile de amânare ale patronilor
Pe parcursul verificărilor, reprezentanții firmei de pază au încercat prin toate mijloacele să blocheze ancheta. Aceștia au refuzat sistematic să pună la dispoziție documentele contabile, au ignorat solicitările repetate ale inspectorilor și au invocat diverse motive nejustificate pentru a trage de timp.
Tacticile de tergiversare au fost însă inutile. Inspectorii DGAF au reușit să商品 reconstituie întreaga activitate economică reală a societății folosind exclusiv bazele de date interne ale ANAF, un rol crucial în această investigație avându-l sistemul RO e-Factura.
Cazul ajunge pe masa procurorilor: Angajații, îndemnați să își verifice contribuțiile
Toate probele strânse în acest caz vor fi înaintate de ANAF către organele de urmărire penală. Procurorii vor continua demersurile pentru recuperarea integrală a prejudiciului de 15,43 milioane de lei și pentru tragerea la răspundere penală a celor vinovați.
În finalul comunicatului, ANAF trage un semnal de alarmă și subliniază că neplata contribuțiilor sociale are un impact devastator direct asupra angajaților, lăsându-i pe aceștia fără vechime pentru pensie, asigurări de sănătate sau alte beneficii sociale. Din acest motiv, instituția fiscală îi încurajează pe toți salariații din România să își verifice periodic situația contribuțiilor în spațiul privat virtual pentru a se asigura că angajatorii le respectă drepturile legale.