România riscă să rămână fără trenuri. Blocaj financiar uriaș la CFR. Sindicaliști: „Oprirea trenurilor va deveni o realitate”

Publicat 17 aug. 2026, 11:08 Sursă Realitatea.net

Sistemul feroviar din România se apropie de un blocaj financiar care ar putea duce la suspendarea unor trenuri. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că finanțarea necesară din partea statului este blocată de aproape două luni. Operatorii de transport spun că nu mai au suficienți bani pentru a-și achita obligațiile către CFR SA. Dacă situația continuă, problemele financiare ar putea ajunge să afecteze direct circulația trenurilor și plata salariilor.

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