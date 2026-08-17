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Producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele 6 luni ale anului
Producția de energie
Publicat17 aug. 2026, 11:21
Sursărealitatea.net
Institutul Naţional de Statistică a anunţat luni că producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele şase luni ale acestui an.
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