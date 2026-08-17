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Mohammad Murad (AUR), apel către Sorin Grindeanu: Sunteți gata să salvăm economia?

Deputatul AUR Mohammad Murad

Deputatul AUR Mohammad Murad

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat17 aug. 2026, 13:48
SursăRealitate Plus

Omul de afaceri și deputatul AUR Mohammad Murad lansează un apel fără precedent pentru salvarea României din criza economică fără precedent în care a împins-o guvernul Bolojan, mai ales prin conducerea țării din poziția de interimat. Murad i-a cerut direct liderului PSD Sorin Grindeanu să pună umarul la constituirea unei Celule de Criză pentru Economie și Capitalul Românesc.

Deputatul AUR Mohammad Murad îi invită, marți, 18 august, pe reprezentanții tuturor partidelor parlamentare la Comisia pentru antreprenoriat și turism, pentru elaborarea, în maximum 15 zile, a unui pachet de măsuri concrete pentru salvarea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta i-a lansat un apel direct președintelui PSD Sorin Grindeanu, subliniind cât de important și urgent este demersul său, în actualul context economic.

România are nevoie de soluții și, mult mai important, de soluții. De la PNL, PSD sau AUR – contează mai puțin. Domnul Grindeanu a spus că în fiecare zi pierdem circa 170 de locuri de muncă, ne împrumutăm o mie de euro pe secundă, avem 1.700 de firme care închid pe zi. Dacă îi pasă de această situație – și cred că îi pasă – e nevoie să facem un pas împreună cu toții, să ne așezăm la o masă, pentru că nu vorbim aici de tabere, de dușmănie sau ură în interiorul României. Nu avem zece Românii, avem una singură.

E nevoie ca toți să stăm, să discutăm și să dăm cu toții o direcție României, să găsim un pachet de măsuri care să elibereze mediul de afaceri, să salvăm ce mai rămâne din mediul de afaceri. Cred că PSD trebuie să fie implicat. Spun asta pentru că unii colegi din Parlament, de la PNL, probabil îi spun lui Ilie Bolojan că lucrurile merg normal și nu e nevoie de nicio intervenție. Eu spun că e nevoie de intervenție. Orice zi în plus va fi mai târziu decât trebuie, a afirmat deputatul AUR Mohammad Murad.

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