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Aviz favorabil pentru programul SAFE în comisia de buget
Programul SAFE
Publicat28 iul. 2026, 14:53
Sursărealitatea.net
Comisia de buget a acordat aviz favorabil pentru programul SAFE, un pas important înainte ca proiectul să fie supus votului în perioada următoare.
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