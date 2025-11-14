Fondul american Carlyle analizează posibilitatea achiziției activelor internaționale ale Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de benzinării din România, potrivit surselor Financial Times și Reuters. Gigantul american a avut și are numeroase operațiuni de exploatare și producție în România, inclusiv controulul asupra celei mai noi exploatări offshore de gaze naturale din Marea Neagră. În primăvară, Carlyle și-a cedat participația majoritară la o altă companie, care operează 28 de perimetre cu zăcăminte de țiței și gaze naturale, precum și 2 centrale de producție de energie.

Grupul de private equity Carlyle este interesat de activele externe ale companiei petroliere rusești Lukoil, au declarat două persoane familiarizate cu grupul american, scrie FT.

Carlyle ia în considerare depunerea unei cereri de licență la autoritățile americane, care i-ar permite să negocieze un acord cu Lukoil. Carlyle a refuzat să comenteze. Lukoil nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Pe de altă parte, potrivit Reuters, mai mulți alți ofertanți concurează pentru diferite părți ale imperiului internațional al Lukoil.

Activele internaționale ale Lukoil erau listate în bilanțul din 2023 cu o valoare contabilă de aproximativ 22 miliarde de dolari și includ câmpuri de petrol și gaze în Irak, Asia Centrală și Mexic, rețele de benzinării în întreaga lume, inclusiv în SUA, precum și rafinării în România și Bulgaria.

Carlyle Group controlează în România societatea Black Sea Oil & Gas (BSOG), principalul concesionar și operatorul celei mai noi exploatări offshore de gaze naturale din Marea Neagră românească.

Compania rusă a anunțat la sfârșitul lunii trecute că intenționează să vândă activele, după ce SUA au impus sancțiuni care au paralizat deja afacerile.

