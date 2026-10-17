Schimbare de macaz la nivel european: Franța și Germania bat palma pentru viitorul motoarelor termice după 2035

Publicat 17 oct. 2026, 19:29 Sursă Realitatea.Net

Acord istoric între Franța și Germania pentru salvarea mașinilor pe benzină și motorină după 2035. Înțelegerea dintre Paris și Berlin îndulcește interdicția motoarelor termice, dar impune o condiție dură: 70% din componentele vehiculelor să fie fabricate în Europa.

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