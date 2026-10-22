Dan Air solicită insolvența, cu datorii de peste 126 de milioane de lei

Publicat 22 oct. 2026, 21:16 Sursă Realitatea.Net

Compania aeriană Dan Air a cerut intrarea în insolvență la Tribunalul Ilfov, potrivit informațiilor disponibile. Datele financiare aferente anului 2025 indică datorii totale de peste 126 de milioane de lei, într-un context marcat de noi dificultăți financiare în sectorul aviatic românesc.

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