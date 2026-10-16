Românii sting becul! Scădere de peste 11% a consumului de energie electrică în gospodării, în primele 8 luni

Românii au consumat semnificativ mai puțină energie electrică în primele opt luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Consumul gospodăriilor a scăzut cu 11,3% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică la nivel național s-a diminuat cu 4%. Reduceri au fost înregistrate și în economie, precum și în cazul iluminatului public, iar resursele de energie primară ale României au scăzut cu 6,3%.
Datele INS arată că, în perioada ianuarie-august 2026, gospodăriile din România au înregistrat o reducere importantă a consumului de energie electrică. Scăderea de 11,3% comparativ cu primele opt luni ale anului trecut indică o diminuare semnificativă a cantității de electricitate utilizate de populație.
La nivel național, consumul final de energie electrică a scăzut cu 4% în aceeași perioadă. Reducerea a fost observată în mai multe categorii de consumatori, inclusiv în economie și în sectorul iluminatului public.
Cifrele statistice reflectă evoluția consumului, însă nu indică, de unele singure, dacă scăderile au fost determinate de economisire, de modificarea tarifelor, de schimbări ale activității economice sau de alți factori.
Scădere a consumului de energie și în economie
Reducerea consumului de electricitate nu s-a limitat la gospodării. Potrivit datelor prezentate de INS, și consumul din economie a scăzut în primele opt luni ale anului 2026, pe fondul unei diminuări generale a consumului final de energie electrică.
O altă categorie în care s-a înregistrat o reducere importantă este iluminatul public. Consumul de energie electrică destinat acestui sector a scăzut cu peste 14% față de perioada similară din 2025.
Evoluția poate avea legătură cu măsuri de eficientizare energetică, modernizarea sistemelor de iluminat sau schimbări ale modului de utilizare, însă datele prezentate nu permit stabilirea unei cauze unice.
România a înregistrat o scădere a resurselor de energie primară
Statisticile oficiale indică și o diminuare a resurselor de energie primară disponibile în România. În primele opt luni din 2026, acestea au scăzut cu 6,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
În același timp, exporturile de energie electrică au crescut, potrivit datelor prezentate. Această evoluție trebuie analizată împreună cu producția internă, importurile și consumul național pentru a contura situația energetică a țării.
Scăderea consumului de electricitate în gospodării, economie și iluminatul public, alături de reducerea resurselor de energie primară, conturează o schimbare importantă în bilanțul energetic al României în 2026.
Datele complete privind producția, importurile și exporturile de energie pot oferi o imagine mai clară asupra factorilor care au contribuit la această evoluție.