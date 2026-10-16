Românii sting becul! Scădere de peste 11% a consumului de energie electrică în gospodării, în primele 8 luni

Publicat 16 oct. 2026, 18:04 Actualizat 16 oct. 2026, 18:09 Sursă Realitatea.Net

Românii au consumat semnificativ mai puțină energie electrică în primele opt luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Consumul gospodăriilor a scăzut cu 11,3% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică la nivel național s-a diminuat cu 4%. Reduceri au fost înregistrate și în economie, precum și în cazul iluminatului public, iar resursele de energie primară ale României au scăzut cu 6,3%.

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