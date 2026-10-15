Semnal de alarmă de la Bruxelles: Ursula von der Leyen propune crearea unei rezerve strategice de gaze la nivelul întregii UE

Liderii europeni caută soluții de urgență în fața amenințării unei crize energetice la iarnă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut șefilor de stat și de guvern din UE să ia în calcul crearea unei rezerve strategice de gaze la nivelul întregului bloc comunitar, pe fondul stocurilor scăzute din depozitele europene.
Propunerea a fost lansată joi, în cadrul summitului european desfășurat la Bruxelles, au dezvăluit pentru POLITICO mai mulți diplomați și oficiali UE.
Depozitele de gaze din Europa, la un nivel minim istoric
Avertismentul vine în contextul în care cavernele de stocare a gazelor din Europa — umplute de regulă de companiile comerciale pe parcursul anului — se află în prezent la un nivel record de scăzut. Prețurile uriașe din timpul verii, generate de tensiunile și războiul din Iran, au tăiat stimulentele financiare ale pieței pentru refacerea stocurilor, lăsând continentul vulnerabil înainte de sezonul rece.
Deși detaliile exacte ale mecanismului nu au fost încă definitivate, un oficial UE de rang înalt a explicat că măsura este concepută ca o plasă de siguranță pe termen lung. Modelul ar urma să fie similar cu cel aplicat deja în cazul petrolului și al produselor rafinate, pentru a proteja Uniunea Europeană de viitoare șocuri de aprovizionare.
Măsurile actuale, depășite de realitatea din piață
Până acum, Uniunea Europeană miza pe un plan de securitate a gazelor bazat pe gestionarea riscurilor de către companiile private. Totuși, documentele interne analizate de POLITICO arată că normele actuale nu obligau guvernele să constituie stocuri strategice obligatorii indiferent de evoluția prețurilor din piață.
Incapacitatea modelului comercial de a face față crizei actuale a determinat deja unele state membre să ia măsuri individuale de urgență:
În paralel, o altă propunere a Comisiei Europene — privind crearea unui mecanism comun la nivelul UE pentru achiziționarea centralizată de energie — a fost primită cu scepticism și fără prea mult entuziasm de către liderii europeni în timpul discuțiilor de joi.