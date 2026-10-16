Iarnă mai ieftină la pompă? Dumitru Chisăliță, propus la Energie, cere extinderea plafonării și la benzină

Șoferii ar putea scăpa de scumpirile din această iarnă. Dumitru Chisăliță, propunerea premierului desemnat Luca Niculescu pentru Ministerul Energiei, susține nu doar menținerea reducerilor la carburanți pe timpul sezonului rece, ci și extinderea acestora pentru benzină.
Într-o intervenție televizată, președintele Asociației Energia Inteligentă a subliniat că urgențele absolute ale mandatului său vizează siguranța aprovizionării în sezonul rece, frânarea scumpirilor și sprijinirea gospodăriilor afectate de sărăcia energetică.
Potrivit acestuia, România intră în iarnă cu provocări majore în sistemul energetic, cauzate atât de dependența de prețurile internaționale la carburanți, cât și de problemele interne de infrastructură și producție.
1. Măsuri la pompă: Reducerea accizei trebuie extinsă și la benzină
În privința pieței carburanților, Chisăliță avertizează că cotațiile internaționale ale țițeiului au reintrat pe o curbă ascendentă, zădărnicind efectele așteptate ale intervențiilor recente de pe piețele externe.
În acest context, expertul susține că mecanismele de sprijin aplicate în ultimele luni trebuie menținute pe întreaga durată a iernii și modificate pentru a acoperi toate categoriile de șoferi:
Păstrarea reducerii de 25% la acciza pentru motorină, măsură reevaluată periodic de Ministerul Finanțelor.
Includerea benzinei în schema de reducere, având în vedere că prețul acesteia a înregistrat creșteri accentuate în ultimele două luni.
2. Trecerea iernii: Repornirea centralei de la Cernavodă, prioritate zero
Cea mai mare atenție pe scurt termen va fi acordată stabilității rețelelor naționale de energie electrică, gaze și produse petroliere. Chisăliță consideră că oprirea prelungită a centralei nucleare din Dobrogea reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru sistem.
„Avem problema Cernavodă, o centrală oprită de aproape trei luni, care a scos din sistem 20% din producție. Reorientarea către repornirea acesteia este esențială pentru a trece cu bine de această iarnă”, a punctat ministrul desemnat.
În ciuda opririi celor două reactoare, compania Nuclearelectrica a dat asigurări că instalațiile se află în stare de oprire sigură și că funcțiile de securitate sunt pe deplin acoperite.
3. Facturile la energie și reformarea ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili
Scăderea tarifelor la electricitate și gaze rămâne a doua mare prioritate, însă Chisăliță precizează că soluțiile depind și de politicile fiscale ale statului, nu doar de producători.
Totodată, el critică actualul sistem de sprijin, susținând că schemele de plafonare generalizată au făcut ca autoritățile să piardă din vedere gospodăriile care chiar nu își pot achita facturile:
Sărăcia energetică a crescut în ultimii ani, în ciuda măsurilor globale de plafonare.
Ajutoarele de stat trebuie regândite de urgență, astfel încât resursele să ajungă direct la consumatorii vulnerabili, în urma unor consultări în cadrul Guvernului.
4. Dezechilibrele din rețea: Exemplul centralei de la Mintia
Analizând problemele structurale ale sectorului, Chisăliță a arătat că investițiile din ultimii 15 ani au fost făcute neuniform, favorizând doar anumite componente profitabile și lăsând în urmă rețelele de transport.
O situație atipică se înregistrează la noua centrală pe gaz de la Mintia (de aproximativ 1.700 MW). Deși prima turbină a fost deja conectată de probă la Sistemul Electroenergetic Național, există riscul ca unitatea să nu poată livra energie la capacitate maximă din cauza întârzierilor în dezvoltarea rețelelor de transport.
Calendarul învestirii noului Guvern
Dumitru Chisăliță, specialist cu o vastă experiență în sectorul gazelor și fost director general al Romgaz, este propus ca independent în echipa guvernamentală condusă de Luca Niculescu.
Luni, 19 octombrie și Marți, 20 octombrie: Audierile miniștrilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
Marți, 20 octombrie (după-amiază): Votul decisiv de învestitură în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.