Liberalizarea pieței gazelor ar putea dubla facturile românilor. Avertismentul marilor furnizori

Scenariu de coșmar pentru facturile românilor, dacă liberalizarea pieței gazelor naturale va fi pusă în practică potrivit calendarului convenit, de la 1 aprilie 2027. Șefii celor mai mari companii furnizoare din România avertizează că, în actualul context al pieței mondiale, puternic afectată de conflictul din Orientul Mijlociu, liberalizarea ar putea duce la dublarea facturilor.
În România există peste 4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale. În prezent, marea majoritate a volumelor de gaze pentru consum sunt cumpărate de furnizori la 110 lei/MWh de la producătorii români, un preț de trei-patru ori mai mic decât cel al pieței, potrivit unei analize e-nergia.ro.
Dacă piața se liberalizează la 1 aprilie 2027, așa cum prevede calendarul actual, Engie, cel mai mare furnizor de gaze din România, va trebui să cumpere gazele la prețul pieței, nu la cel reglementat. În prezent, prețul gazelor cu livrare în al doilea trimestru al anului viitor este de peste 60 de euro/MWh, față de circa 21 de euro/MWh prin mecanismul de preț administrat.
Chiar dacă de ani de zile spunem că ajutorul trebuie țintit spre consumatorii vulnerabili, cred că de data aceasta ar trebui să fie prelungită schema actuală la gaze. În ceea ce privește prețul final, vorbim de o dublare a prețului. Din cauza asta nu cred că este pertinent pentru nimeni, în contextul dat, să fie eliminată reglementarea actuală”, a declarat Nicholas Richard, șeful ENGIE România, citat de e-nergia.
O poziție similară are și al doilea mare furnizor de gaze din România, E.ON.
Trebuie să fie prelungită această schemă sau să fie introdus ceva similar, pentru că liberalizarea unei piețe nepregătite în timpul crizei internaționale a gazelor nu este o idee bună. Încă nu avem volumul adițional din Neptun Deep, iar dacă am liberaliza piața gazelor, asta ar însemna o creștere puternică a facturilor pentru consumatorii casnici. Nu cred că este momentul potrivit acum, a declarat Volker Raffel, country managerul E.ON.
Situația de pe piața gazelor este cunoscută și la nivelul Ministerului Energiei. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat dificultăți majore de aprovizionare, prețul gazelor naturale pe piețele internaționale a crescut de peste două ori și jumătate.
„Vorbim de prețuri la gaze de 80 euro/MWh, față de octombrie 2025, când existau și oferte de 30-35 euro/MWh, deci de mai bine de două ori mai mari”, a spus Bușoi. În prezent, tranzacțiile cu gaze din România se fac la prețuri de peste 400 de lei/MWh, de aproape patru ori mai mari decât prețul reglementat pentru populație, arată analiza e-nergia. este vorba despre cel mai mare preț din ultimii patru ani.