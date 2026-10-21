Europa pregătește noi reguli pentru apărarea infrastructurii critice. Companiile energetice ar putea neutraliza dronele

Publicat 21 oct. 2026, 11:00 Sursă Realitatea.Net

Europa analizează extinderea atribuțiilor companiilor care administrează infrastructura critică, astfel încât personalul autorizat să poată interveni mai rapid în cazul dronelor care amenință instalațiile strategice. Măsura urmărește reducerea riscului de întreruperi ale alimentării cu energie și limitarea pierderilor economice provocate de eventuale atacuri.

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