Dorinel Umbrărescu a cumpărat Termocentrala Halânga pentru 30 de milioane de euro

Publicat 21 oct. 2026, 11:59 Sursă Realitatea.Net

Tranzacție strategică pe piața de energie: Familia Umbrărescu și-a adjudecat activele termocentralei Romag Termo Halânga, fostă divizie a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), în urma unei licitații evaluate la 30 de milioane de euro. Preluarea fostului amplasament industrial din Mehedinți marchează o nouă extindere a afacerilor grupului în sectorul energetic.După 12 tentative de vânzare fără rezultat, valoarea solicitată a fost redusă semnificativ față de cele 82 de milioane de euro stabilite la începutul procedurilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dorinel umbrarescuTermocentrala Halânga