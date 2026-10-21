Dorinel Umbrărescu a cumpărat Termocentrala Halânga pentru 30 de milioane de euro

Tranzacție strategică pe piața de energie: Familia Umbrărescu și-a adjudecat activele termocentralei Romag Termo Halânga, fostă divizie a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), în urma unei licitații evaluate la 30 de milioane de euro. Preluarea fostului amplasament industrial din Mehedinți marchează o nouă extindere a afacerilor grupului în sectorul energetic.După 12 tentative de vânzare fără rezultat, valoarea solicitată a fost redusă semnificativ față de cele 82 de milioane de euro stabilite la începutul procedurilor.
Procedura a fost organizată de Euro Insol, lichidatorul judiciar al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), la sediul regiei din Drobeta-Turnu Severin. Licitația s-a desfășurat prin strigare, cu preț crescător, scrie newsmehedinti.ro
Pachetul scos la vânzare include terenuri cu o suprafață totală de peste 76 de hectare, clădiri, construcții speciale și echipamente industriale. Amplasamentul se află la aproximativ cinci kilometri de Drobeta-Turnu Severin.
Prețul termocentralei a fost redus după 12 licitații fără succes
Vânzarea activului nu a reușit în cadrul celor 12 licitații organizate în perioada noiembrie 2024 – iunie 2026. În acest interval, prețul de pornire a fost redus treptat, de la 82 de milioane de euro la aproximativ 40 de milioane de euro, fără TVA.
Ulterior, la 1 iulie, creditorii au aprobat reluarea procedurii la un nivel și mai redus, de 30 de milioane de euro, la care se adaugă TVA.
Scăderea succesivă a prețului reflectă dificultățile întâmpinate în găsirea unui cumpărător pentru un activ industrial de mari dimensiuni, care necesită evaluarea atentă a echipamentelor, terenurilor și posibilităților de utilizare viitoare.
UMB și General Turbo, printre companiile interesate
Interesul pentru termocentrala Halânga a fost menționat în presa economică, care a relatat luna trecută că UMB Holding SRL și General Turbo SA ar fi analizat posibilitatea achiziției.
Până la confirmarea rezultatului procedurii, interesul manifestat de potențialii cumpărători nu echivalează însă cu adjudecarea activului.
În ultimii doi ani, grupul UMB a preluat și combinatele siderurgice de la Oțelu Roșu și Hunedoara, extinzându-și prezența în zona activelor industriale.
RAAN este în faliment de aproape un deceniu
Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a intrat în insolvență în 2013, iar în ianuarie 2016 a fost deschisă procedura falimentului.
Printre principalii creditori se află Administrația Fondului pentru Mediu, care are de recuperat peste 367 de milioane de lei. Suma reprezintă mai mult de 31% din totalul creanțelor înscrise la masa credală.
Valorificarea activelor regiei reprezintă una dintre modalitățile prin care pot fi recuperate o parte dintre datoriile acumulate în timpul activității.
De ce a fost închisă termocentrala Halânga
Romag Termo Halânga a fost construită în 1981 pentru a furniza energie Combinatului de Apă Grea Romag Prod și pentru a asigura încălzirea centralizată a municipiului Drobeta-Turnu Severin.
Unitatea funcționa pe bază de lignit și păcură și avea o putere instalată maximă de 247 MW.
După oprirea producției de apă grea, termocentrala a intrat într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Activitatea a fost oprită definitiv în septembrie 2015, iar ulterior amplasamentul a intrat în circuitul valorificării activelor RAAN.
Noua tentativă de vânzare readuce în atenție un fost obiectiv energetic important pentru zona Mehedinți, a cărui valoare de pornire a fost redusă considerabil după mai multe proceduri fără cumpărători.