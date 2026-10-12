Prețurile carburanților, luni, 12 octombrie. Benzina și motorina rămân peste 10 lei pe litru. Unde sunt cele mai mici prețuri

Publicat 12 oct. 2026, 09:28 Actualizat 12 oct. 2026, 10:15 Sursă Realitatea.net

Prețurile carburanților continuă să pună presiune pe buzunarele șoferilor din România. Luni, 12 octombrie, benzina se menține peste pragul de 10 lei pe litru, iar motorina se apropie de 11 lei în marile orașe. Față de luna trecută, un plin de benzină costă cu 14 lei mai mult, în timp ce șoferii care alimentează cu motorină plătesc în plus 28,5 lei pentru 50 de litri, potrivit datelor Peco Online.

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