Prețurile carburanților, luni, 12 octombrie. Benzina și motorina rămân peste 10 lei pe litru. Unde sunt cele mai mici prețuri

Prețurile carburanților continuă să pună presiune pe buzunarele șoferilor din România. Luni, 12 octombrie, benzina se menține peste pragul de 10 lei pe litru, iar motorina se apropie de 11 lei în marile orașe. Față de luna trecută, un plin de benzină costă cu 14 lei mai mult, în timp ce șoferii care alimentează cu motorină plătesc în plus 28,5 lei pentru 50 de litri, potrivit datelor Peco Online.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România
Cel mai mic preț al benzinei standard este de 10,05 lei pe litru și poate fi găsit la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș. Benzinăria se află pe DJ 693, la ieșirea de pe autostrada A1 spre Orțișoara și Seceani. În marile orașe, diferențele sunt de câțiva bani, însă litrul de benzină rămâne peste 10 lei. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 10,11 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Timișoara, șoferii pot alimenta cu 10,09 lei pe litru. Prețurile diferă în funcție de benzinărie, iar valorile prezentate reprezintă cele mai mici tarife disponibile în localitățile respective.
Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Cât costă în marile orașe
Nici șoferii care folosesc motorină nu scapă de prețurile ridicate. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț al motorinei standard este de 10,86 lei pe litru. La Cluj-Napoca, litrul costă cel puțin 10,84 lei, iar la Timișoara poate fi cumpărat cu 10,83 lei.
Aceste prețuri sunt afișate în condițiile în care reducerea cu 25% a accizei la motorină este încă în vigoare. Măsura se aplică în perioada 1-15 octombrie 2026 și a fost menținută de Ministerul Finanțelor pentru a limita creșterea prețurilor la pompă. În cazul GPL-ului, prețurile sunt considerabil mai mici. În București, cel mai ieftin litru costă 4,64 lei, în timp ce în Cluj-Napoca și Constanța prețul minim este de 4,69 lei. La Timișoara și Iași, șoferii plătesc cel puțin 4,71 lei pe litru.
Cât s-au scumpit benzina și motorina într-o lună
Creșterile de preț din ultima lună se simt și la alimentarea unui rezervor. Potrivit datelor Peco Online, prețul mediu al benzinei a urcat cu 2,8% în ultimele 30 de zile. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, un șofer plătește acum cu aproximativ 14 lei mai mult decât în urmă cu o lună. În cazul motorinei, scumpirea este și mai mare. Prețul mediu a crescut cu 5,5%, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 28,5 lei pentru un plin de 50 de litri. Diferența se adaugă cheltuielilor suportate de șoferi, în condițiile în care motorina rămâne aproape de pragul de 11 lei pe litru, conform Peco-online.com.
Ce se întâmplă cu reducerea accizei la motorină
Ministerul Finanțelor a decis să păstreze reducerea cu 25% a accizei la motorina standard până pe 15 octombrie. Prin această măsură, acciza a fost diminuată cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, ajungând la un nivel de 2.103,22 lei pentru aceeași cantitate. Decizia a fost luată după analizarea evoluției prețurilor internaționale și a celor de la pompă.
Prețurile carburanților sunt influențate de mai mulți factori, nu doar de costul petrolului. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat că în stabilirea tarifelor intră și cheltuielile de transport și de asigurare a produselor petroliere. Aceste costuri se regăsesc în suma pe care șoferii o plătesc atunci când alimentează.