Dumitru Chisăliță, viitor ministru al Energiei: "România riscă o iarnă atipică, multe situații s-ar supraus"

Publicat 19 oct. 2026, 16:38 Sursă Realitate Plus

România s-ar putea confrunta în următoarele luni cu una dintre cele mai complicate ierni din ultimii ani, avertizează Dumitru Chisăliță, nominalizat pentru portofoliul Energiei în Guvernul Niculescu. După audierea în comisia de specialitate, acesta a transmis că riscurile meteorologice s-ar putea suprapune peste problemele legate de costurile energiei și dificultățile statului de a oferi un sprijin suficient categoriilor vulnerabile.

Distribuie articolul