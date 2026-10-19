Dumitru Chisăliță, viitor ministru al Energiei: "România riscă o iarnă atipică, multe situații s-ar supraus"

România s-ar putea confrunta în următoarele luni cu una dintre cele mai complicate ierni din ultimii ani, avertizează Dumitru Chisăliță, nominalizat pentru portofoliul Energiei în Guvernul Niculescu. După audierea în comisia de specialitate, acesta a transmis că riscurile meteorologice s-ar putea suprapune peste problemele legate de costurile energiei și dificultățile statului de a oferi un sprijin suficient categoriilor vulnerabile.
În declarațiile de presă făcute după audierea în comisie, Dumitru Chisăliță a afirmat că, în perioada rece care urmează, s-ar putea acumula o serie de riscuri care nu s-au mai manifestat simultan în ultimii ani. Potrivit estimărilor sale, milioane de români ar putea resimți accentuarea presiunii economice din cauza condițiilor meteorologice dificile.
În acest context, oficialul desemnat susține că principala provocare a mandatului său va fi pregătirea din timp a unor planuri de intervenție și a unor scenarii realiste pentru situații de criză.
Ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, reevaluate. „50 de lei nu scot oamenii din sărăcie”
Un alt punct sensibil semnalat de Dumitru Chisăliță îl reprezintă sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili. Acesta consideră că statul trebuie să identifice cu exactitate persoanele care au nevoie de ajutor și să construiască un sistem mai eficient de protecție socială.
„În primul și în primul rând, trebuie să identificăm cu adevărat care sunt consumatorii vulnerabili.”
Potrivit acestuia, acordarea sprijinului trebuie făcută în funcție de situația reală a fiecărei familii, astfel încât resursele disponibile să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie.
„Acești consumatori vulnerabili, raportat la veniturile pe care le au ei în mod real, trebuie să fie, practic, susținuți.”
Întrebat dacă ajutorul de 50 de lei pe lună, pe care l-a promis pentru consumatorii vulnerabili, care au venituri sub 3.500 de lei, Dumitru Chisăliță a admis că, pentru mulți beneficiari, suma este mult prea mică.
În opinia sa, valoarea sprijinului trebuie reanalizată împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, în contextul noilor provocări economice și energetice care se conturează pentru sezonul rece.