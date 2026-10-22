Deficitul României a ajuns la 7,8% în trimestrul II. Explicațiile Ministerului Finanțelor

Publicat 22 oct. 2026, 20:43 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Finanțelor pune evoluția deficitului raportat de Eurostat pe seama accelerării investițiilor publice, a plăților aferente PNRR și a diferențelor de metodologie. Guvernul susține că indicatorul trimestrial nu reflectă deficitul estimat pentru întregul an 2026.

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