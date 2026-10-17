Daniel Udrescu: România finanțează și bugetele altor state europene prin facturile la utilități și carburanți

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 oct. 2026, 20:45

România dispune de resurse importante de petrol, gaze naturale și energie electrică, însă o parte din profiturile generate pe piața locală ajunge să remunereze capitalul unor grupuri în care Austria, Franța sau Grecia dețin participații publice. Într-o analiză semnată de Daniel Udrescu, sunt examinate legăturile dintre proprietatea asupra companiilor energetice, costurile suportate de consumatori, investițiile în infrastructură și efectele privatizărilor.

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