Scumpiri la petrol. Atacurile din Orientul Mijlociu anulează efectul acordului Trump-Rusia
Foto/Profimedia
Cotațiile petrolului au urcat puternic la începutul săptămânii, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra Arabiei Saudite și temerile privind perturbarea transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz amplifică incertitudinile de pe piața energetică și sporesc presiunea asupra prețurilor, relatează Reuters.
emerile privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu au readus presiunea asupra pieței internaționale a petrolului, în pofida perspectivelor unor livrări suplimentare de combustibili din Rusia. Riscurile pentru transporturile prin Strâmtoarea Ormuz și atacurile asupra unor obiective din Arabia Saudită au împins cotațiile țițeiului la cele mai ridicate valori din ultimele două săptămâni, în timp ce evoluțiile de pe piața motorinei și situația infrastructurii energetice din alte regiuni au avut efecte diferite asupra prețurilor.
Cotațiile Brent și WTI au urcat cu aproximativ 2%
Petrolul Brent, reperul internațional al pieței, s-a apreciat cu 2,04 dolari pe baril, echivalentul unei creșteri de 2%, ajungând la 106,76 dolari. Nivelul a fost consemnat în tranzacțiile de luni și reprezintă cea mai ridicată cotație din 29 septembrie.
Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o evoluție similară. Contractele futures au crescut cu 1,84 dolari, până la 93,69 dolari pe baril, potrivit datelor disponibile la ora 15:07 GMT.
Creșterile au avut loc într-un context în care investitorii au evaluat riscul unor noi perturbări ale aprovizionării globale cu petrol. În astfel de situații, posibilitatea ca transporturile să fie întrerupte sau întârziate poate determina scumpiri, chiar și atunci când apar perspective privind majorarea ofertei.
Atacurile din Arabia Saudită și incidentele maritime amplifică riscurile
Situația de securitate din regiune a devenit un factor important pentru evoluția prețurilor. Rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au revendicat atacul de sâmbătă asupra aeroportului internațional din Riad, urmat de noi atacuri duminică.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, atacul s-a soldat cu 13 morți și peste 300 de răniți. În paralel, două petroliere au fost avariate în incidente produse în apropierea Omanului și în zona Strâmtorii Ormuz.
Această rută maritimă are o importanță majoră pentru comerțul internațional cu energie. Orice amenințare la adresa navigației prin strâmtoare poate afecta transportul petrolului din Golful Persic și poate determina traderii să includă o primă suplimentară de risc în prețuri.
Goldman Sachs estimează un preț mai ridicat pentru petrolul Brent
Perspectivele privind evoluția țițeiului s-au modificat și în estimările instituțiilor financiare. Goldman Sachs a crescut prognoza pentru prețul petrolului Brent din decembrie la 90 de dolari pe baril, față de estimarea anterioară de 85 de dolari.
Banca evaluează componenta suplimentară a prețului generată de riscurile geopolitice la peste 20 de dolari pe baril. Pentru petrolul WTI, estimarea indică un preț mediu de 81 de dolari pe baril în decembrie 2026 și de 73 de dolari în 2027.
Aceste valori sunt prognoze, nu cotații garantate. Evoluția efectivă va depinde de situația de securitate, de fluxurile de export, de nivelul cererii și de eventualele modificări ale producției.
Motorina europeană s-a ieftinit după anunțul privind livrările din Rusia
În timp ce țițeiul s-a scumpit, piața europeană a motorinei a avut o evoluție diferită. Cotațiile produsului rafinat au coborât cu 2,3%, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia ar urma să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină către piețele din Statele Unite și alte regiuni.
Moscova a relaxat parțial restricțiile aplicate exporturilor, permițând livrarea a aproximativ 500.000 de tone, potrivit informațiilor citate în materialul de referință.
Analiștii estimează însă că efectul acestor cantități asupra pieței va fi limitat. Impactul depinde de momentul în care combustibilul ajunge efectiv la cumpărători, de destinația transporturilor și de amploarea problemelor care afectează aprovizionarea globală.
Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, pus sub semnul întrebării
Un alt factor urmărit de piețe este anunțul lui Donald Trump privind un armistițiu între Rusia și Ucraina referitor la atacurile asupra infrastructurii energetice.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat însă luni Moscova că a încălcat înțelegerea. Incertitudinile privind respectarea unui asemenea acord mențin riscurile pentru infrastructura energetică și pentru fluxurile regionale de combustibili.
În cazul în care atacurile asupra instalațiilor energetice continuă, efectele se pot reflecta în costurile de producție, în disponibilitatea combustibililor și în prețurile practicate pe piețele internaționale.
Producția din Golful Mexic, în centrul eforturilor de revenire
În Statele Unite, companiile Shell, Chevron și BP încearcă să restabilească producția din Golful Mexic după trecerea uraganului Isaias.
Revenirea operațiunilor este relevantă pentru oferta de petrol, însă ritmul reluării producției și amploarea eventualelor pierderi pot influența echilibrul pieței.
În ansamblu, evoluția prețurilor este determinată de factori care acționează în direcții diferite: riscurile geopolitice și maritime susțin cotațiile țițeiului, în timp ce posibilele livrări suplimentare de combustibili și reluarea producției pot tempera presiunile asupra ofertei. Pentru consumatori și companii, efectul asupra prețurilor carburanților va depinde și de costurile de rafinare, transport, distribuție și de fiscalitatea aplicată în fiecare țară.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News