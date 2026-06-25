Piețe externe· 1 min citire
Regatul Unit alocă 290 de milioane de lire sterline pentru reconstrucția și sprijinirea Ucrainei
Lira sterlină
Regatul Unit a anunțat un nou pachet de sprijin în valoare de 290 de milioane de lire sterline (382 de milioane de dolari) destinat Ucraina, fondurile urmând să fie direcționate în principal către infrastructura energetică, mediul de afaceri și proiecte anticorupție.
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