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Regatul Unit alocă 290 de milioane de lire sterline pentru reconstrucția și sprijinirea Ucrainei

Lira sterlină

Lira sterlină

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 25 iun. 2026, 08:16

Regatul Unit a anunțat un nou pachet de sprijin în valoare de 290 de milioane de lire sterline (382 de milioane de dolari) destinat Ucraina, fondurile urmând să fie direcționate în principal către infrastructura energetică, mediul de afaceri și proiecte anticorupție.

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin pe termen lung atât pentru a face față războiului, cât și pentru procesul de reconstrucție.

Din suma totală, 65 de milioane de lire sterline vor fi utilizate pentru cofinanțarea a două noi parcuri eoliene și pentru acordarea de împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii. Alte 210 milioane de lire sterline vor finanța furnizarea de combustibil nuclear către compania energetică ucraineană Energoatom prin intermediul companiei britanice Urenco.

Totodată, Londra va contribui la inițiativele de sprijin ale Uniunea Europeană pentru Ucraina, inclusiv cu 13 milioane de lire sterline pentru Fondul emblematic al UE destinat reconstrucției și cu 2,4 milioane de lire sterline pentru Inițiativa anticorupție a UE.

Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinței pentru Redresarea Ucrainei, unde partenerii internaționali discută despre finanțarea reconstrucției și susținerea economiei ucrainene pe termen lung.

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