Expert în energie, scenariu-bombă în criza de pe Dunăre: Bulgaria câștigă milioane de euro pe seama României

Publicat 4 aug. 2026, 12:50 Actualizat 4 aug. 2026, 12:52 Sursă realitatea.net

Expertul în energie Diana Popescu lansează un scenariu exploziv în contextul crizei regionale provocate de scăderea accentuată a nivelului Dunării. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Popescu a afirmat că Bulgaria ar profita de pe urma României, iar scenariul în care țara noastră a dezvoltat capacitățile de producție solară și eoliană, iar Bulgaria pe cele de stocare, nu ar fi deloc întâmplător.

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