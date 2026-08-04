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Expert în energie, scenariu-bombă în criza de pe Dunăre: Bulgaria câștigă milioane de euro pe seama României
Producție de energie verde
Publicat4 aug. 2026, 12:50
Actualizat4 aug. 2026, 12:52
Sursărealitatea.net
Expertul în energie Diana Popescu lansează un scenariu exploziv în contextul crizei regionale provocate de scăderea accentuată a nivelului Dunării. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Popescu a afirmat că Bulgaria ar profita de pe urma României, iar scenariul în care țara noastră a dezvoltat capacitățile de producție solară și eoliană, iar Bulgaria pe cele de stocare, nu ar fi deloc întâmplător.
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