SAMEDAY a cumpărat Cargus. Cele două companii intră în proces de integrare

SAMEDAY a finalizat achiziția integrală a companiei de curierat Cargus, după ce tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței. Începând cu data de 3 august 2026, SAMEDAY deține 100% din capitalul social al Cargus, au anunțat marți, 4 august, reprezentanții companiei.
După încheierea tranzacției, cele două companii vor începe procesul de integrare operațională. Rețelele de livrare, echipele și sistemele interne vor fi aliniate gradual, cu obiectivul de a furniza servicii mai eficiente și unitare pe piața de curierat.
„Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, SAMEDAY și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul”, a declarat Lucian Baltaru, directorul general al SAMEDAY Group.
SAMEDAY deține 100% din capitalul social al Cargus
El a precizat că urmează o nouă etapă solicitantă, cea a integrării efective a celor două organizații.
„Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a mai spus Baltaru.
La rândul său, Belgin Bactali, CEO-ul Cargus, a arătat că preluarea marchează începutul unei noi etape pentru compania de curierat.
Începe integrarea rețelelor de livrare, echipelor și sistemelor interne
„Finalizarea achiziției de către SAMEDAY marchează, pentru Cargus, începutul unei etape esențiale. Ne alăturăm SAMEDAY cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri”, a declarat Belgin Bactali.
Prin reunirea infrastructurii logistice și a resurselor umane, grupul rezultat își propune să își extindă acoperirea la nivel național și să crească eficiența livrărilor pentru clienții persoane fizice și pentru companiile partenere.
Companiile nu au anunțat încă un calendar al integrării
Reprezentanții SAMEDAY nu au anunțat, deocamdată, un calendar concret pentru integrare și nici posibile modificări ale serviciilor folosite în prezent de clienții SAMEDAY și Cargus. Detaliile privind procesul vor fi comunicate pe parcurs.
SAMEDAY activează de 18 ani pe piața românească, are peste 6.000 de angajați și parteneri și este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria. Compania operează servicii de livrare la adresă, dar și o rețea de aproximativ 8.000 de lockere easybox.