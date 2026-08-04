SAMEDAY a cumpărat Cargus. Cele două companii intră în proces de integrare

Publicat 4 aug. 2026, 12:45 Actualizat 4 aug. 2026, 12:47 Sursă Realitatea.net

SAMEDAY a finalizat achiziția integrală a companiei de curierat Cargus, după ce tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței. Începând cu data de 3 august 2026, SAMEDAY deține 100% din capitalul social al Cargus, au anunțat marți, 4 august, reprezentanții companiei.

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