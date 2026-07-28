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Rata șomajului în București a scăzut la 0,42%. Peste 5.500 de persoane sunt în căutarea unui loc de muncă

Șomaj

Șomaj

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat28 iul. 2026, 14:14
Actualizat28 iul. 2026, 14:15
SursăRealitatea.Net

Rata șomajului în București a ajuns la 0,42% în luna iunie, în scădere față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM). În evidențele instituției figurau peste 5.500 șomeri, dintre care aproape două treimi nu beneficiau de indemnizație.

Rata șomajului înregistrată în București a scăzut la 0,42% în luna iunie, față de 0,43% în luna mai, ceea ce reprezintă o diminuare de 2,33%, informează Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București.

Potrivit instituției, la sfârșitul lunii iunie erau înregistrați 5.512 șomeri. Dintre aceștia, 1.956 beneficiau de indemnizație de șomaj, iar 3.556 erau șomeri neindemnizați.

Cei mai mulți șomeri au studii liceale

Datele AMOFM arată că cea mai mare pondere a șomerilor o au persoanele cu studii liceale, care reprezintă 35,29% din total. Aceștia sunt urmați de persoanele cu studii superioare, cu o pondere de 29,9%.

Totodată, 15,53% dintre șomerii înregistrați au absolvit școala profesională sau de arte și meserii, 15,11% au studii gimnaziale, 3,01% au studii postliceale, iar 1,16% au doar studii primare sau nu au absolvit nicio formă de învățământ.

Aproape 1.000 de persoane, în categoria "foarte greu ocupabile"

În funcție de nivelul de ocupabilitate stabilit prin profilarea realizată de AMOFM, 997 de persoane sunt încadrate în categoria „foarte greu ocupabile”, 1.638 sunt considerate greu ocupabile, 1.642 sunt mediu ocupabile, iar 1.235 sunt ușor ocupabile.

Reprezentanții AMOFM București precizează că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se face în urma procesului de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele instituției, pentru a facilita integrarea acestora pe piața muncii.

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