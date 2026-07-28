Modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara riscă să depășească 2030

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 28 iul. 2026, 14:55

Lucrările de modernizare a căii ferate Brașov–Sighișoara se vor prelungi dincolo de 2030, iar în ritmul actual finalizarea proiectului ar putea dura încă un deceniu, avertizează Asociația Pro Infrastructura (API).

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