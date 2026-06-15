Piețe externe· 1 min citire

Prețul petrolului scade după acordul de principiu dintre Iran și Statele Unite

Sondă petrol

Sondă petrol

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 15 iun. 2026, 11:49

Prețul petrolului a înregistrat o scădere semnificativă luni dimineața, pe fondul anunțului privind un acord de principiu între Iran și Statele Unite pentru încetarea conflictului care durează de aproape patru luni. Evoluția a fost primită pozitiv de piețele financiare, investitorii anticipând o reluare a fluxurilor de energie și o reducere a tensiunilor din regiune.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), barilul de petrol „light sweet crude” s-a depreciat cu 5,5%, ajungând la 80,16 dolari, în timp ce petrolul Brent din Marea Nordului a coborât cu 4,7%, până la 83,24 dolari pe baril. Analiștii estimează că, dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă și exporturile vor fi reluate în condiții normale, cotația Brent ar putea ajunge la aproximativ 80 de dolari până la sfârșitul anului.

Scăderea prețului petrolului a impulsionat bursele asiatice, indicele Nikkei-225 din Japonia avansând cu peste 5%, în timp ce piețele din Coreea de Sud și China au înregistrat, de asemenea, creșteri importante. Pentru economiile dependente de importurile de energie, ieftinirea petrolului reprezintă o perspectivă favorabilă, cu potențial de reducere a presiunilor inflaționiste și de limitare a majorărilor de dobândă.

În perioada următoare, atenția investitorilor se va îndrepta atât către semnarea protocolului dintre Iran și SUA, programată la Geneva, cât și către reuniunile de politică monetară ale principalelor bănci centrale, care vor influența evoluția piețelor financiare și a economiei globale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pret petrolacord sua iran

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Piețe externe

Mai Multe