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Prețul petrolului Brent a coborât la nivelul anterior conflictului din Iran

Preț petrol

Preț petrol

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 25 iun. 2026, 07:47

Cotația țițeiului Brent, reperul internațional al pieței petroliere, a scăzut miercuri cu peste trei dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel dinaintea izbucnirii conflictului din Iran, pe fondul semnalelor privind reluarea normală a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

La ora 13:27 GMT, petrolul Brent era tranzacționat la 73,76 dolari pe baril, în scădere cu 3,32 dolari față de sesiunea precedentă. În același timp, cotația petrolului american WTI a coborât cu 3,02 dolari, până la 70,19 dolari pe baril.

Investitorii au reacționat la informațiile potrivit cărora mai multe petroliere traversează din nou Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. În plus, autoritățile din Oman au anunțat menținerea deschisă a traficului prin strâmtoare și au stabilit două rute temporare pentru tranzitul în siguranță al navelor.

Potrivit analistului Tim Waterer de la KCM Trade, piața ia în calcul posibilitatea revenirii petrolului iranian pe piețele internaționale și normalizarea fluxurilor comerciale din regiune. Acesta consideră că o eventuală relaxare a sancțiunilor ar putea permite Iranului să își majoreze rapid exporturile de petrol.

În acest context, analiștii JP Morgan și-au revizuit în sens negativ estimările privind evoluția petrolului Brent în a doua jumătate a anului 2026, anticipând un preț mediu de 86 de dolari pe baril în trimestrul al treilea și de 80 de dolari în ultimul trimestru al anului.

Pe piața petrolieră persistă însă și factori de risc, după ce surse citate de Reuters au afirmat că rafinăria din Moscova va rămâne închisă cel puțin șase luni din cauza pagubelor provocate de atacurile cu drone ale Ucrainei.

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