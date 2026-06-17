Piața muncii· 1 min citire
Transportul public din Alba Iulia, blocat după protestul șoferilor care își cer salariile restante
transport public Alba Iulia
Transportul public local din Alba Iulia a fost blocat miercuri, după ce șoferii Societății de Transport Public (STP) au refuzat să iasă pe traseu, nemulțumiți că nu și-au primit salariile și tichetele de masă de peste două luni. Singurele curse operate sunt cele care asigură legătura dintre municipiu și cele 12 localități din zona metropolitană.
Citește și
- 09:33Topul pensionarilor săraci, în România. Moldova este „lider”. Câți români sunt obligați să „se descurce” cu 1.300 de lei pe lună
- 19:51Tomac pune condiții. Când și în ce condiții va crește pensiile?
- 18:35Ultimul tun. Bolojan a mărit, în ultima ședință de guvern, salariile la bugetari. Cine sunt privilegiații
- 22:51Diferențe salariale în România: 76% dintre angajatori recunosc că plătesc diferit angajații pe funcții similare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News