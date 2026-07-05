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Plata pensiilor și a salariilor în pericol, avertismentul experților

Banii României

Banii României

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat5 iul. 2026, 12:54
SursăRealitatea PLUS

România riscă să rămână fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor, iar semnalul vine de la cel mai înalt nivel!

România riscă să rămână fără bani pentru pensii și salarii

Țara noastră ar putea fi retrogradată la categoria junk de către instituțiile internaționale, iar acest lucru ar avea efecte asupra finanțelor.

Experții susțin că nu ne-am mai putea împrumuta pe piețele externe, iar statul ar putea să ajungă în situația în care să nu mai aibă bani pentru a plăti veniturile.

Unii analiști susțin că anul 2027 ar putea fi extrem de greu, iar indexarea ar putea să nu se aplice.

Ar fi al treilea an în care pensiile nu sunt majorate, iar puterea de cumpărare va scădea din nou.

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