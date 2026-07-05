Piața muncii· 1 min citire
Plata pensiilor și a salariilor în pericol, avertismentul experților
Banii României
Publicat5 iul. 2026, 12:54
SursăRealitatea PLUS
România riscă să rămână fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor, iar semnalul vine de la cel mai înalt nivel!
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