Măsuri radicale. Sindicatele cer stoparea muncii în perioadele de caniculă extremă

Publicat 9 iul. 2026, 19:55 Sursă Realitatea.Net

Munca în condiții de caniculă devine o problemă de viață și de moarte în Europa. Presate de o vară toridă care continuă să sufoce continentul, marile confederații sindicale cer modificarea legislației muncii. Scopul este crearea unui scut legal care să le permită angajaților oprirea lucrului atunci când temperaturile devin periculoase pentru sănătate.

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