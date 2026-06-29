Lovitură pentru Casa de Pensii. Un pensionar militar a câștigat procesul și va primi înapoi sumele reținute

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 iun. 2026, 23:06

Un pensionar militar a obținut o victorie importantă în instanță împotriva Casei de Pensii Sectoriale, după ce judecătorii au decis că instituția trebuie să îi restituie sumele reținute din pensie prin aplicarea impozitului progresiv. Hotărârea vine după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțional sistemul de impozitare progresivă aplicat pensiilor militare.

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