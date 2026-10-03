Analiză: Creditul pentru casă ajunge să finanțeze și statul. Daniel Udrescu explică mecanismul

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 oct. 2026, 14:31

Majorarea TVA pentru locuințe, deprecierea leului și costul creditării au pus presiune suplimentară pe românii care vor să își cumpere o casă. Analiza semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, arată cum efectele fiscale și financiare se cumulează: un preț mai mare în lei înseamnă TVA mai mare, avans mai mare și, pentru cei care apelează la credit, o datorie mai mare și dobânzi plătite pe parcursul a zeci de ani. În acest mecanism, autorul susține că o parte din creditul pentru prima casă ajunge, indirect, să finanțeze și componenta fiscală inclusă în prețul locuinței.

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