Ratele creditelor ipotecare cresc de la 1 octombrie. Indicele IRCC se majorează după patru trimestre de scădere

Românii care au credite ipotecare cu dobândă variabilă calculată în funcție de indicele IRCC vor plăti rate mai mari de la 1 octombrie 2026. Chiar dacă impactul nu este semnificativ, fiind vorba de o creștere de la 5,56% la 5,57%, este vorba de o inversare a tendinței din ultimul an și că IRCC ar putea continua să crească și în 2027, arată o analiză a platformei MrFinance.ro.
Prima creștere a IRCC după un an de scăderi
Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), noua valoare a IRCC ajunge la 5,57%, față de 5,56% și se aplică în trimestrul al patrulea din 2026 .
Concret, pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani și cu o marjă bancară de 2,5%, noua valoare a indicelui înseamnă o creștere a ratei lunare de aproximativ 2 lei, arată analiza platformei Mr.Finance.
În funcție de tipul dobânzii, fixă sa mobilă, rata estimată leste de aproximativ 1.815 lei pe lună, pentru o dobândă fixă de 4,7% și poate ajunge la 2.585 de lei lunar, în cazul unei dobânzi variabile de 8,07%.
Potrivit sursei citate, ofertele din piață pentru credite ipotecare cu dobândă fixă pornesc de la aproximativ 4,65%-4,70%, îar în caz de dobânda variabilă totală, formată din IRCC și marja băncii, ajunge la circa 8,07%.
Valoarea IRCC aplicată de la 1 octombrie este calculată pe baza tranzacțiilor interbancare realizate în perioada aprilie-iunie 2026.
Nivelul maxim atins de IRCC a fost de 6,06%, în al doilea trimestru din 2025, arată datele de pe pagina oficială a Băncii Naționale.
Estimările indică o nouă majorare în 2027. Ce opțiuni au românii cu credite imobiliare?
Analiza realizată de MrFinance.ro arată că IRCC ar putea urca până în jurul valorii de 5,59% în primul trimestru din 2027.
Chiar dacă efectul imediat asupra ratelor este limitat, evoluția indicelui trebuie urmărită în perioada următoare, deoarece indică o schimbare de dinamică.
Schimbarea de la 1 octombrie se va vedea foarte puțin în rate. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, vorbim despre aproximativ 2 lei pe lună. În schimb, diferența dintre dobânda variabilă plătită acum și ofertele cu dobândă fixă poate ajunge la câteva sute de lei lunar, a explicat consultantul financiar Ion Soltinschi.
Potrivit unei estimări realizate în iunie 2026 de Ziarul Financiar, mai mult de 430.000 de persoane fizice au finanțări legate de noul indice IRCC. Acest indice este folosit la calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei acordate după mai 2019 și reprezintă media dobânzilor zilnice la care băncile din România se împrumută între ele pe piața monetară interbancară.