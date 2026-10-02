Franța adoptă austeritatea dură de tip Bolojan: salarii și pensii înghețate, tăieri în administrațiile locale și taxe majorate

Publicat 2 oct. 2026, 07:59 Sursă Realitatea.net, capital.de, bfmtv

Guvernul francez a prezentat joi, 1 octombrie, proiectul de buget pentru 2027, bazat pe un amplu pachet de austeritate, care include înghețarea salariilor din sectorul public și a pensiilor, reducerea cheltuielilor administrațiilor locale și introducerea unor taxe noi. Decizia vine într-un context în care costurile de finanțare ale statului francez au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani. Unele dintre măsurile anunțate la Paris amintesc de programul de reducere a cheltuielilor bugetare promovat și în România de premierul Ilie Bolojan.

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