Guvernul Bolojan, contracte de peste 2 milioane de lei pentru achiziția de autoturisme, câștigate de firme cu legături în PNL

Publicat 3 oct. 2026, 13:20 Sursă Realitatea.net

În plină perioadă de austeritate, Guvernul demis a atribuit un contract de 2,5 milioane de lei pentru leasingul a 17 mașini de teren, în urma unei licitații derulate de Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Ilie Bolojan. Procedura a fost reluată după ce fusese anulată anterior, iar durata contractului a fost extinsă semnificativ, de la trei luni la trei ani. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, firmele câștigătoare au legături cu PNL și Forța Dreptei. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere atât premierului Ilie Bolojan, cât și șefului Cancelariei, Mihai Jurca.

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