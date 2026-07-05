Piața Imobiliară· 1 min citire

Se schimbă Programul Prima Casă! Veste bună pentru tinerii care vor case noi

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat5 iul. 2026, 10:23
Actualizat5 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS

În toiul crizelor suprapuse și când tinerii nu mai au bani să își ia o casă, băncile scad avansul! Prin programul Noua Casă, tinerii sunt ajutați să opteze și pentru case de până la 140.000 de euro. Cât este avansul?

Românii n-au bani de case, băncile scad avansul și la cele scumpe

Veste bună pentru tinerii care vor să-și cumpere o casă prin programul Noua Casă.

Un proiect de lege depus recent la Senat propune ca tinerii cu vârstă de până la 35 de ani să plătească un avans de doar 5% pentru locuințe de până la 140.000 de euro.

În prezent, regula este următoarea.

Avans de 5% doar pentru case până la 70.000 de euro, iar pentru ce depășește această sumă și până la 140.000 de euro, avansul crește la minimum 15%.

Concret, pentru o casă de 140.000 de euro, avansul ar scădea de la 21.000 de euro, cât este acum, la numai 7.000 de euro.

O diferență uriașă, proiectul urmează să intre în dezbatere în Parlament și rămâne de văzut dacă va fi adoptat și când va intra în vigoare.

Dacă se aprobă, acest proiect ar fi un sprijin real pentru mulți tineri care visează la propria lor locuință.

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