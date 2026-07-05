Piața Imobiliară· 1 min citire
Se schimbă Programul Prima Casă! Veste bună pentru tinerii care vor case noi
Publicat5 iul. 2026, 10:23
Actualizat5 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS
În toiul crizelor suprapuse și când tinerii nu mai au bani să își ia o casă, băncile scad avansul! Prin programul Noua Casă, tinerii sunt ajutați să opteze și pentru case de până la 140.000 de euro. Cât este avansul?
Citește și
- 09:30Românii pot cumpăra locuințe mai mari cu avans mic: Schimbare majoră în programul Noua Casă
- 09:06România, campioana scumpirilor imobiliare: Prețurile locuințelor explodează comparativ cu restul Europei
- 09:34Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România
- 16:10Poți primi o locuință socială dacă te încadrezi aici. Regulile care contează în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News