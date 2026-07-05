Se schimbă Programul Prima Casă! Veste bună pentru tinerii care vor case noi

Publicat 5 iul. 2026, 10:23 Actualizat 5 iul. 2026, 10:45 Sursă Realitatea PLUS

În toiul crizelor suprapuse și când tinerii nu mai au bani să își ia o casă, băncile scad avansul! Prin programul Noua Casă, tinerii sunt ajutați să opteze și pentru case de până la 140.000 de euro. Cât este avansul?

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