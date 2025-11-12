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Decizie BNR: Rata dobânzii de politică monetară, înghețată la 6,50%

ROMÂNIA ÎȘI ÎNTĂREȘTE SCUTUL FINANCIAR. REZERVELE BNR URCĂ LA UN NIVEL RECORD PREVĂZÂND VREMURI GRELE

ROMÂNIA ÎȘI ÎNTĂREȘTE SCUTUL FINANCIAR. REZERVELE BNR URCĂ LA UN NIVEL RECORD PREVĂZÂND VREMURI GRELE

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2025, 20:14

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit în ședință miercuri, a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 6,50 la sută pe an.

Banca Națională a României (BNR) a decis menținerea neschimbată a tuturor instrumentelor de politică monetară, semnalând prudență maximă în fața inflației persistente. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50% pe an, iar rata dobânzii la facilitatea de depozit este menținută la 5,50% pe an. De asemenea, au fost păstrate neschimbate și ratele rezervelor minime obligatorii.

Inflația, aproape de 10% din cauza șocurilor externe

Decizia BNR vine în contextul în care rata anuală a inflației a atins un vârf de 9,88% în septembrie 2025 (față de 9,85% în august), fiind împinsă în sus de două șocuri majore:

  • Scoaterea plafonării prețului la energia electrică (de la 1 iulie).
  • Majorarea cotelor de TVA și a accizelor (de la 1 august).

Aceste măsuri au determinat o creștere a ratei inflației pe ansamblul T3 2025 de la 5,66% (în iunie) la 9,88%, afectând drastic prețurile la energie și combustibili.

  • Inflația de bază (CORE2 ajustat), care exclude prețurile volatile, și-a accelerat și ea creșterea la 8,1% în septembrie (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării TVA în prețurile de consum.

Totuși, în octombrie 2025, inflația a înregistrat o ușoară temperare, scăzând la 9,76%, în timp ce inflația de bază (CORE2 ajustat) a rămas la 8,1%.

Economia stagnează, deficitul se corectează

Datele statistice analizate de BNR arată o imagine eterogenă a economiei:

  • PIB-ul a înregistrat o creștere de 1,2% în T2 2025, după stagnarea din trimestrul anterior, dar se anticipează o cvasi-stagnare pe ansamblul semestrului II.
  • Cererea internă a încetinit, afectată de o ușoară comprimare a investițiilor (formarea brută de capital fix).
  • Deficitul Comercial și de Cont Curent s-a redus vizibil în T2 și T3 2025, datorită evoluției pozitive a exportului net. Exporturile de bunuri și servicii au continuat să crească, în timp ce importurile au încetinit.
  • Piața Muncii: S-au înregistrat noi descreșteri ale numărului de salariați, deși rata șomajului BIM a scăzut ușor în T3.

Piața creditului continuă să decelereze

În ciuda stabilității dobânzilor, creditarea a continuat să încetinească. Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat a scăzut la 7,5% în septembrie (față de 8,0% în august), influențată în principal de scăderea împrumuturilor acordate companiilor nefinanciare. De asemenea, ritmul creditelor în lei pentru locuințe și-a oprit ascensiunea.

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